Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций

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Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 21 июля.

— Страны — члены утвердили наши усиленные и продленные санкции против Кремля, — заявила глава ЕК.

Уточняется, что в новый пакет ограничений вошли частичное эмбарго на золото из РФ, а список запрещенных к ввозу товаров двойного назначения был расширен. Помимо этого, рестрикции были введены в отношении 55 российских физических и юридических лиц.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. В нем же опубликуют подробности нового пакета. Примечательно, что все уже действующие рестрикции в отношении России продлены до конца января 2023 года, передает ТАСС.

20 июля постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет антироссийских санкций, куда также вошел запрет на экспорт золота. По словам литовского постпреда, в новый санкционный список вошли российские бизнесмены, журналисты и политики.

Кроме того, новые санкции против России ввела и Великобритания. Соединенное Королевство запретило импорт нефти и нефтепродуктов, угля, угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку этих продуктов.