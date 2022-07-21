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Психолог рассказал о вреде компьютерных игр

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог рассказал о вреде компьютерных игр
Фото: Pexels

Зависимость от компьютерных игр уводит молодежь от достижений в реальной жизни. Такое заявление сделал клинический психолог, писатель Михаил Хорс.

Эксперт отметил, что его удручает тот факт, что большое количество молодых людей проводит много времени за компьютерными играми.

— Как психолога, меня это все настораживает и удручает, потому что молодежь уходит от возможностей менять и улучшать реальный мир. Они это время не вкладывают ни в достижения в реальной жизни, ни в здоровье, ни в коммуникации, — отметил Хорс в комментарии НСН.

Психолог отметил, что у многих возникает зависимость от игр. В этих случаях человек начинает страдать, злиться или чувствовать себя грустным и раздраженным, если его лишить игры.

Хорс отметил, что с возрастом увлечение играми, как правило, проходит, однако может быть и «точка невозврата». Он назвал видеоигры цифровым виртуальным «наркотиком».

Из-за чрезмерного увлечения компьютерными играми у ребенка может пропасть интерес к социальной жизни, могут начаться ночные кошмары. Детям важно уделять примерно равное количество времени во всех занятиях. Об этом рассказали психологи.

Компьютерные игры Молодежь Психология
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