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Юрист рассказал, как получить бесплатную землю для развития агробизнеса в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Юрист рассказал, как получить бесплатную землю для развития агробизнеса в Подмосковье
Фото: Pixabay

Программа «Подмосковные 10 гектаров» стартовала пилотным проектом в Лотошинском, Серебрянопрудском и Шаховском муниципалитетах. О ней рассказал генеральный директор юридической компании Кирилл Воробьев.

Он отметил, что основная задача программы — увеличение производства сельхозпродукции, привлечение малого бизнеса в производство. По программе, можно получить в безвозмездное пользование на шесть лет от десяти до двухсот гектаров.

На передаваемых в пользование земельных участках можно заниматься растениеводством, овощеводством, содержать мелкий и крупный рогатый скот, производить молоко и мясо, устанавливать пасеки. Важно достигнуть определенных показателей производства.

Эксперт отметил, что программа скорее рассчитана на уже действующих фермеров и скорее на средние и крупные хозяйства, а не на новичков.

Подать заявку на получение участка можно онлайн на областном портале Госуслуг. Там же на интерактивной карте можно выбрать землю. Юрист отметил, что потребуется также предоставить информацию о крестьянско-фермерском хозяйстве, справку из налоговой об отсутствии задолженностей и уведомление о том, что хозяйство обязуется поддерживать план выработки продукции, передает МИР 24.

В столице заключили еще три договора о предоставлении в аренду земли для строительства производственных объектов за рубль в год. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 19 июля

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