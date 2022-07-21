Худрука московского «Театра Луны» Сергея Проханова госпитализировали

Фото: РИА Новости

Художественный руководитель московского «Театра Луны», актер Сергей Проханов доставлен в больницу из-за язвы желудка. Об этом стало известно в четверг, 21 июля.

— Его госпитализировали, язва желудка дала о себе знать, открылось кровотечение, — сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на свои источники.

Также сообщают, что актер находится в стабильном состоянии.

Недавно стало известно, что актеру Александру Ширвиндту потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него стенокардию.

Народному артисту РСФСР стало плохо в загородном доме в поселке НИЛ под Истрой незадолго до дня рождения. Врачи скорой помощи застали Ширвиндта задыхающимся. Медики диагностировали нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы. Новость вызвала противоречивые слухи, однако позже сын Ширвиндта опроверг информацию о тяжелом состоянии актера.

Ширвиндт проходил плановое ежегодное обследование в больнице. Больше всего он надеялся, что успеет пройти обследование до запланированной ежегодной рыбалки.