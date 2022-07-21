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Автоэксперт назвал лучшие модели внедорожников

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт назвал лучшие модели внедорожников
Фото: Pexels

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, какие модели машин отличаются повышенной проходимостью и невысокой ценой.

— Сейчас самые доступные рамные внедорожники — это китайские автомобили, например, JAC T6. Я бы поставил его на первое место. Он представлен в нашей стране и его можно приобрести. Он сегодня в приоритете, — отметил он в комментарии Nation News.

По словам эксперта, еще одним хорошим внедорожником, который не уступает по качеству китайской модели, является отечественный Соболь 4х4. Этот внедорожник сделан из лучших узлов и компонентов, которые делает мировой автопром.

Эксперт также добавил, что УАЗ отличается хорошей ценой, но машины часто приходится ремонтировать.

Автомобильный журналист Александр Гусаров в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, что будет с ценами на машины и из чего будут собирать автомобили LADA.

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