Семейство сурикатов и еж-альбинос: какие животные стали «попутчиками» пассажиров ЦППК

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С начала года в поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) пассажиры перевезли более 178 тысяч животных. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

С наступлением летнего сезона дачники, отправляясь за город, берут с собой кроликов, цыплят и утят. Иногда «пассажирами» ЦППК становятся и необычные животные, например, семейство сурикатов и еж-альбинос. В ведомстве отметили, что лидерами по перевозкам традиционно остаются собаки и кошки.

При этом чаще всего путешественники с животными встречались на Ярославском (32,9 тысячи раз), Казанском (32,1 тысячи) и Курском (23,6 тысячи) направлениях Московской железной дороги.

— Для провоза животного в электропоезде необходимо оформить билет в кассе или билетном автомате. Стоимость зависит от маршрута поездки и категории поезда и составляет 25 процентов от полного разового билета по этому маршруту. Для провоза животного на МЦД необходимо оформить билет с нулевой стоимостью перед началом путешествия, — цитирует напоминание пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Представители ЦППК добавили, что собаки-поводыри — это отдельная категория, на них оформлять билет не нужно, пассажир может пользоваться транспортом с собакой бесплатно.

В апреле сообщалось, что в поездах ЦППК прокатились ручной лис и ящерицы-эублефары.