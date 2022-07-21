Шойгу вручил медали Героя России проявившим героизм в ходе спецоперации солдатам

Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским солдатам, проявившим героизм в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом сообщили в военном ведомстве в четверг, 21 июля.

— Указом президента звания Героя России удостоены командир танкового полка полковник Иван Шиц, заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев и заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак, — говорится в сообщении.

Помимо этого, «Золотую звезду» вручили генеральному директору концерна «Алмаз-Антей» Яну Новикову за успехи в разработке современного вооружения, отмечается на сайте МО.

До этого Шойгу дал указания командующему группировкой «Восток» на приоритетное поражение позиций противника на Украине. Уточняется, что речь идет о точках, откуда происходит обстрел населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, осуществляются поджоги полей с пшеницей и хранилищ с зерновыми.