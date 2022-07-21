Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Шойгу вручил медали Героя России проявившим героизм в ходе спецоперации солдатам

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Шойгу вручил медали Героя России проявившим героизм в ходе спецоперации солдатам
Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским солдатам, проявившим героизм в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом сообщили в военном ведомстве в четверг, 21 июля.

— Указом президента звания Героя России удостоены командир танкового полка полковник Иван Шиц, заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев и заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак, — говорится в сообщении.

Помимо этого, «Золотую звезду» вручили генеральному директору концерна «Алмаз-Антей» Яну Новикову за успехи в разработке современного вооружения, отмечается на сайте МО.

До этого Шойгу дал указания командующему группировкой «Восток» на приоритетное поражение позиций противника на Украине. Уточняется, что речь идет о точках, откуда происходит обстрел населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, осуществляются поджоги полей с пшеницей и хранилищ с зерновыми.

Награды Сергей Шойгу Солдаты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Все мнения
О проекте