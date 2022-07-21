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Бренд одежды Levi's вернулся в Россию под новым названием, теперь он называется JNS. Об этом в четверг, 21 июля, рассказали в дирекции компании по маркетингу.

— Магазин Levi's в ТЦ «Авиапарк» был полностью выкуплен нашей компанией — у него теперь другое юрлицо, ООО «Спорт поинт», — отметили в компании.

Магазин американского производителя Levi Strauss & Co снова заработал в торговом центре «Авиапарк» в Москве под брендом JNS.

Ранее компания планировала окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы.

Магазин сохранит ассортимент и оборудование. Сообщают, что поставки будут осуществлять своими силами. Уточняется, что магазин планирует продавать не только свою продукцию. Далее компания намеревается открывать мультибрендовые точки, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что розничная сеть по торговле одеждой H&M не будет проводить распродажу товаров в России.

До этого сообщалось, что объявившая об уходе из России сеть H&M начнет открывать свои магазины для проведения распродажи с 1 августа. Магазины будут открыты в течение ограниченного периода времени.