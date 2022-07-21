Тренер объяснил, как правильно заниматься в спортзале без вреда для здоровья

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Терапевт Надежда Чернышова рассказала, что перед началом занятий спортом человек должен пройти обследование у врача, чтобы узнать, какой уровень физической нагрузки не навредит ему. Однако лишь единицы следуют этому правилу. Серьезнее всего стоит отнестись к рекомендации пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как они являются основной причиной смертности среди посетителей в спортзалах.

Никита Забаштан, супервайзер WORLD CLASS, мастер спорта по жиму штанги лежа, мастер спорта по пауэрлифтингу, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как нужно заниматься, если есть ограничения по здоровью, кто устанавливает эту норму и кто следит за исполнением рекомендаций в зале.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Как правильно заниматься в спортзале без вреда для здоровья

— Вопрос серьезный, и всегда назначение активности происходит в индивидуальном порядке. Мы отходим от шаблонов и схем, которые подходят для всех клиентов. Кто-то имеет спортивный опыт, кто-то имеет хронические заболевания. Мы отправляем клиентов к терапевтам и спортивным врачам для того, чтобы определить уровень подготовки и пульсовой зоны, в которой должен заниматься клиент. Это позволит не перегружать сердце, но эффективно тренировать тело. С полученными данными нужно идти в фитнес-зал к тренеру, — рассказал эксперт.

Он добавил, что нужно обратиться к тренеру с высшим образованием по спортивному направлению. Он не должен быть инженером или агрономом с курсами повышения квалификации — это должен быть спортсмен. Человек с таким образованием сможет расшифровать и использовать в работе результаты больничных исследований.

Тренер Денис Помазной рассказал о том, какой вид единоборств лучше всего подходит для детей. По его мнению, лучший вариант — это борьба, так как она развивает и силу, и координацию.