Судьбоносный день: что принесет с собой дата 22.07.2022

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22.07.2022 — одна из самых загадочных и красивых дат. Она оказывает особенное влияние на людей, наделяя мощной энергетикой и силой. Именно в этот день можно начать жизнь с чистого листа, причем выбранное решение пойдет только на пользу. О том, что еще скрывает красивая зеркальная дата, рассказала «Вечерней Москве» шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Общая характеристика даты

Цифра «22» в нумерологии имеет особенное значение. Специалисты по числам называют ее одной из самых сильных. Считается, что 22 дарует людям особенную интуицию, поэтому в этот день можно смело принимать судьбоносные решения, положившись на свое второе чувство. Внутренний голос вас не подведет.

Если рассматривать двойку саму по себе, то она является символом партнерства и сотрудничества. В этот день рекомендуется обращать внимание на личные отношения или налаживать деловые связи. Вам гарантирован успех.

Не будем забывать о четверке, которая получается при сложении двух двоек, поскольку нумерология рассматривает все получившиеся комбинации. Итак, цифра «четыре» отвечает за амбиции и творчество. Сегодня вы имеете все шансы достичь поставленных целей.

Обратив внимание на семерку, соответствующую месяцу, получаем еще одного верного союзника. В нумерологии эта цифра олицетворяет собой удачу и скрытые возможности. Рядом с зеркальным числом сила семерки увеличивается.

Чего нельзя делать

Категорически не рекомендуется проводить этот день в четырех стенах. Указанная дата заряжена энергией движения. Именно поэтому вам просто необходимо отправиться навстречу новым событиям. Будете сидеть дома — пропустите много интересного.

22 июля 2022 года нельзя плакать, грустить и скучать без дела. Надумали остаться дома? Тогда непременно займите себя какой-либо деятельностью, например, уборкой по дому, тренировками или саморазвитием.

Что важно сделать

В этот день все начинания и новые проекты будут обречены на успех. Обязательно используйте удачную дату для работы. Предложите начальству свои личные задумки или попытайтесь расширить деловые связи.

Надумали искать новую работу? Постарайтесь попасть на собеседование 22.07.2022 года. Шансы показать себя настоящим профессионалом и мастером в деле увеличатся вдвойне.

Кому особенно будет сопутствовать удача

Эта дата подходит активным, бодрым и решительным людям. 22.07.2022 не терпит сомнений и пассивности. Именно сейчас вам предоставляется шанс изменить свою жизнь к лучшему, однако на результат придется немного поработать.

Людям, которые до сих пор не могли сделать выбор, 22 июля 2022 года выпадет возможность разрешить сомнения раз и навсегда. В некоторой степени двойка символизирует двойственность, но именно сегодня вы можете принять правильное решение.

22.07.2022 года позволите себе то, на что не решались раньше. В этот день очень важно отказаться от старых обид и отпустить тревожащие ситуации. Хорошо, если вы побалуете себя приятными пустяками и долгожданными вещами. Вспомните о своих старых друзьях и важных людях. Лучшего дня для продуктивного и насыщенного времяпрепровождения вам не найти.