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Пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на юго-востоке Москвы

Анастасия Колоскова
Происшествия
Пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на юго-востоке Москвы
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

Пятилетнюю девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу после падения из окна жилого дома на улице Верхние Поля. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 21 июля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, в момент происшествия вместе с малышкой в квартире находилась ее мать и еще двое детей.

— Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту, — отметила Нефедова.

В начале июля уголовное дело было возбуждено по факту смерти ребенка в результате падения с балкона третьего этажа жилого дома в СВАО.

Инцидент произошел в жилом многоэтажном доме, расположенном на улице Абрамцевской. Ребенок, оставшись на некоторое время без присмотра родителей, выпал из окна балкона с высоты третьего этажа.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался в карете скорой помощи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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