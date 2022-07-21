Лавров: Россия рассмотрит просьбу Венгрии о дополнительных объемах газа

Фото: МИД РФ

Венгрия надеется закупить у России дополнительные объемы газа, Москва рассмотрит это предложение. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Интересам наших стран в полной мере отвечает полное выполнение долгосрочных контрактов на экспорт природного газа из России, которые были заключены в прошлом году, — заявил он.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто, в свою очередь, отметил, что Будапешт сможет принимать дополнительные поставки через южное и северное направления, передает РИА Новости.

В этот же день стало известно, что объем прокачки газа по «Северному потоку» в Германию возобновился. ФРГ получает примерно 40 процентов от общей мощности. Отмечается, что если поставки российского газа останутся на данном низком уровне, то вряд ли получится добиться уровня заполненности газохранилищ на 90 процентов к ноябрю.

Газпром же заявил, что до сих пор не получил документы по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока» от немецкой Siemens, несмотря на ранее направленные запросы.