«Полная деградация личности»: мог ли рак спровоцировать развитие деменции у Байдена

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Глава Белого дома Джо Байден заявил, что из-за неблагоприятного состояния окружающей среды в местности, где он провел свое детство, у него впоследствии возникла онкология. Но перенес рак кожи он еще до вступления в должность президента. Могло ли это смертельное заболевание отразиться на теперешнем здоровье американского лидера, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-онколог Михаил Данилов.

По мнению медика, у пациентов, у которых развивается онкологический процесс, впоследствии возникает деменция:

— Даже если удается побороть болезнь, деменция может сохраниться в виде забывчивости или, используя медицинский язык, дисмензии. Кроме того, у больного возникают невнимательность и афазия, то есть расстройство речевой функции.

Вся эта клиническая картина, по словам онколога, сопровождается возникновением еще и двигательного расстройства — апраксии, когда человек полностью или частично утрачивает способность выполнять и контролировать точную последовательность движений, что можно наблюдать, в том числе, и у Байдена, подчеркнул медик.

Онколог предположил, что у американского лидера вряд ли возник рецидив онкологического недуга, но вот ситуация со старческой деменцией, по его словам, явно критическая:

— Деменцию излечить полностью невозможно, ее можно контролировать, оттягивая наступление тяжелой стадии болезни, когда наступает полная деградация личности. Больной теряет способность самостоятельно употреблять пищу, возникают социальная дезадаптация и резкие эмоциональные всплески, которые могут быть опасны как для пациента, так и для окружающих. И Байдену придется всю жизнь бороться с проявлениями этой болезни.

Данилов добавил, что неадекватное поведение Байдена как раз связано с прогрессированием неизлечимого хронического недуга.