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Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии встречу в Тегеране

Евгений Белоусов
В мире
Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии встречу в Тегеране
Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— С обеих сторон дана позитивная оценка достигнутого уровня дружественных отношений между Россией и Саудовской Аравией. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей, — заявили в Кремле.

Так, Путин и принц обсудили ситуацию на международном нефтяном рынке и отметили важность дальнейшей координации в рамках «ОПЕК плюс» для поддержания баланса на мировом рынке энергоносителей.

Также в ходе разговора политики обсудили ситуацию в Сирии по итогам конференции в Тегеране, прошедшей 19 июля, говорится в сообщении.

19 июля Путин посетил Тегеран, где совместно с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси подписал совместное заявление относительно ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.

15 июля президент США Джо Байден встретился с представителями руководства Саудовской Аравии и обсудил с ними поставки нефти. На встрече он также заявил Мухаммеду бен Салману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи, которое случилось в 2018 году.

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