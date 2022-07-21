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Москвичам расскажут о пяти самых необычных мостах столицы

Александр Афонин
Город
Москвичам расскажут о пяти самых необычных мостах столицы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В эти выходные, 23 и 24 июля, в павильоне № 5 на ВДНХ состоится экскурсия «А я иду, шагаю по мосту». Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

В рамках события москвичам расскажут самые необычные факты о столичных мостах. Например, гости Музея городского хозяйства узнают, какой мост является самым старым в городе, какое сооружение признано самым необычным, а также расскажут о самых живописных местах, где можно сделать селфи, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что на ВДНХ 23 и 24 июня пройдут паблик-токи, мастер-классы и экскурсии, посвященные писательству и лингвистике. Так, 23 июля в 13:00 в музее славянской письменности «Слово» для подростков от 12 лет и их родителей состоится паблик-ток «Мама, я гуманитарий» с писателями Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак.

Кроме того, в период с 22 июля по 2 августа на ВДНХ состоится образовательный марафон «PROМозг». Отмечается, что марафон пройдет в рамках культурно-просветительской программы «Знание. ВДНХ».

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