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WSJ: Евросоюз решил не вводить санкции против «ВСМПО-Ависма»

Александр Афонин
В мире
WSJ: Евросоюз решил не вводить санкции против «ВСМПО-Ависма»
Фото: flickr/minoritenplatz8

Евросоюз принял решение отказаться от введения санкций в отношении российской корпорации «ВСМПО-Ависма». Об этом в четверг, 21 июля, сообщила газета Wall Street Journal.

— Евросоюз в последний момент заблокировал предложение ввести санкции против российского металлургического гиганта «ВСМПО-Ависма», — говорится в сообщении.

Автор материала добавил, что корпорацию должны были включить в список седьмого пакета антироссийских санкций. По данным газеты, ей планировалось ограничить продажу военных товаров.

Исключение из санкционного списка связано с возражениями Франции и ряда других стран ЕС. Государства оказались обеспокоены, что ограничение экспорта компании приведет к тому, что Россия остановит продажу титана на внешнем рынке, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что постпреды стран Евросоюза утвердили седьмой пакет антироссийских санкций, куда вошел запрет на экспорт золота. По словам литовского постпреда Арнольдаса Пранцкявичюса, в новый санкционный список вошли российские бизнесмены, журналисты и политики.

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