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Робот чуть не сломал палец ребенку на турнире по шахматам в Москве

Евгений Белоусов
Происшествия
Робот чуть не сломал палец ребенку на турнире по шахматам в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Шахматный робот повредил мальчику палец на турнире в Москве. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ) Сергей Смагин.

— С мальчиком все в порядке. На пальчик гипс наложили, чтобы быстрее зажил. Да, есть определенные правила безопасности, ребенок, видимо, в цейтноте их нарушил и, когда делал ход, не заметил, что надо было подождать, — заявил он.

Смагин добавил, что после инцидента мальчик даже смог выйти на награждение и подписать все документы. Кроме того, подобный случай является первым за всю практику вице-президента.

Он также подчеркнул, что сам робот абсолютно безопасен и вопрос о прекращении использования его на турнирах не стоит. Однако после подобного инцидента роботу, возможно, придется поставить некую систему защиты, передает слова Смагина РИА Новости.

Накануне сообщалось, что Международный шахматный форум Moscow Open 2022 завершился во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В недельном турнире приняли участие тысяча шахматистов из восьми стран. На форуме было представлено 68 регионов России, в детском этапе Кубка России участвовали 550 шахматистов, в мужском — 272, а в женском — 79.

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