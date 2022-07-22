Эндокринолог перечислила провоцирующие рак продукты

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова назвала провоцирующие онкологию продукты.

Она сообщила, что одной из причин появления данного заболевания является избыток в организме рафинированных углеводов. Медик порекомендовала исключить из рациона продукты из переработанного мяса.

— Колбасные изделия, сосиски, сардельки, сервелат и так далее. Некоторые виды добавок химических, которые используются, в соус, например, для консервации, для увеличения срока хранения продукта, — отметила Филиппова.

Эндокринолог порекомендовала есть натуральные продукты, в том числе куриное мясо, говядину или рыбу. По ее словам, важно знать происхождение мяса, чтобы быть уверенным в его безвредности, передает «Пятый канал».

Врач общей практики Михаил Петрик рассказал, какой продукт нужно включить в рацион, чтобы уберечь себя от онкологии, аденомы предстательной железы и других болезней.