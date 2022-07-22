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Трое военных погибли в Сирии при авиаударе Израиля

Юлия Курганова
В мире
Трое военных погибли в Сирии при авиаударе Израиля
Фото: Минобороны РФ

Трое сирийских военных погибли и семь получили ранения при авиаударе со стороны Израиля. Об этом сообщило в пятницу, 22 июля, агентство France Press со ссылкой на Министерство обороны САР.

— Противник в лице Израиля нанес авиаудар со стороны оккупированных сирийских Голан. В результате агрессии погибли три солдата и еще семь получили ранения, — сказано в заявлении.

Израиль продолжает обстрелы Арабской республики, огонь открывается в том числе и по гражданским объектам.

4 июля МИД России осудил регулярные удары Израиля по территории Сирии и потребовал их прекращения. Боевая авиация Израиля 2 июля выпустила несколько снарядов по объектам в провинции Тартус.

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