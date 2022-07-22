Аналитик допустил ослабление рубля после решения Запада по ограничению цен на нефть

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Снижение курса рубля может начаться только после принятия Западом решения по ограничению цены на нефть из России. Об этом сообщил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Олег Сыроваткин.

Он отметил, что предыдущее ослабление рубля было вызвано атакой властей на национальную валюту. Но в тот период времени все заявления сопровождались реальными действиями. Сейчас ситуация другая, потому что Россия зависит от мирового рынка нефти.

— Новое бюджетное правило будет сформулировано лишь после того, как страны Запада установят ограничения на экспорт российской нефти, — пояснил аналитик.

Принятие «Большой семеркой» договоренностей по вопросу установления верхней планки стоимости нефти может затянуться до четвертого квартала 2022 года, считает Сыроваткин.

Он подчеркнул, что чем дольше РФ будет сохранять экспорт энергоносителей на одном уровне, тем позже случится ослабление рубля, передает агентство «Прайм».

По словам аналитика, не исключено возвращение курса доллара к рублю в диапазон 50-55 во время июльского налогового периода, пик которого приходится на следующую неделю.

Экономист Александр Разуваев рассказал о будущем курса доллара и евро. По его словам, евро продолжит дешеветь к доллару. Это постепенный процесс.