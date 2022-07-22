Названы пять самых популярных смартфонов в России

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Сотовые операторы назвали пять самых популярных смартфонов, которыми пользуются россияне. Наиболее востребованными оказались устройства Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei и realme. Об этом свидетельствуют данные МТС, «Мегафона», Yota и Tele2, с которыми ознакомилось издание «Известия».

По итогам первого полугодия среди брендов смартфонов на первом месте по популярности оказался Samsung — его доля среди всех используемых гаджетов в России составляет 28,2 процента. Отмечается, что этот показатель не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Популярность смартфонов Samsung среди россиян базируется на доверии к бренду: это единственный производитель, который дожил со времен «полифонических» кнопочных телефонов до современной эпохи и при этом продолжает выпускать смартфоны во всех ценовых сегментах, — пояснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Второе место досталось компании Xiaomi — доля смартфонов данного бренда составляет 23,2 процента. А вот бренд, который замыкает тройку, в этом году поменялся. Выпала компания Huawei, а ее место заняла Apple.

По поводу снижения популярности Huawei аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сказал, что смартфоны бренда почти исчезли с рынка из-за санкций Соединенных Штатов, которые ввели в 2019 году. Из-за рестрикций корпорация Google прекратила сотрудничество с китайским вендором — это означало, в том числе отключение от операционной системы Android.

На пятом месте в топе популярных у россиян смартфонов — realme, как и в прошлом году.

«Вечерняя Москва» выясняла, как в России обстоят дела с иностранными гаджетами. В стране впервые с марта снизились цены на смартфоны. Корреспондент узнала у эксперта по оптово-розничной торговле Романа Дергачева, стоит ли сейчас приобретать новый телефон и что будет происходить с ценами в ближайшее время.