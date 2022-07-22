Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы пять самых популярных смартфонов в России

Юлия Курганова
Технологии
Названы пять самых популярных смартфонов в России
Фото: depositphotos

Сотовые операторы назвали пять самых популярных смартфонов, которыми пользуются россияне. Наиболее востребованными оказались устройства Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei и realme. Об этом свидетельствуют данные МТС, «Мегафона», Yota и Tele2, с которыми ознакомилось издание «Известия».

По итогам первого полугодия среди брендов смартфонов на первом месте по популярности оказался Samsung — его доля среди всех используемых гаджетов в России составляет 28,2 процента. Отмечается, что этот показатель не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Популярность смартфонов Samsung среди россиян базируется на доверии к бренду: это единственный производитель, который дожил со времен «полифонических» кнопочных телефонов до современной эпохи и при этом продолжает выпускать смартфоны во всех ценовых сегментах, — пояснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Второе место досталось компании Xiaomi — доля смартфонов данного бренда составляет 23,2 процента. А вот бренд, который замыкает тройку, в этом году поменялся. Выпала компания Huawei, а ее место заняла Apple.

По поводу снижения популярности Huawei аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сказал, что смартфоны бренда почти исчезли с рынка из-за санкций Соединенных Штатов, которые ввели в 2019 году. Из-за рестрикций корпорация Google прекратила сотрудничество с китайским вендором — это означало, в том числе отключение от операционной системы Android.

На пятом месте в топе популярных у россиян смартфонов — realme, как и в прошлом году.

«Вечерняя Москва» выясняла, как в России обстоят дела с иностранными гаджетами. В стране впервые с марта снизились цены на смартфоны. Корреспондент узнала у эксперта по оптово-розничной торговле Романа Дергачева, стоит ли сейчас приобретать новый телефон и что будет происходить с ценами в ближайшее время.

Смартфоны Россия Рейтинги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Все мнения
О проекте