Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Аналитик Разуваев рассказал, на сколько ЦБ может понизить ключевую ставку 22 июля

Александр Афонин
Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Аналитик Разуваев рассказал, на сколько ЦБ может понизить ключевую ставку 22 июля
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На заседании 22 июля Банк России в пятый раз подряд снизит ключевую ставку. Своим прогнозом, на сколько процентов могут ее понизить, с «Вечерней Москвой» поделился экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.

Специалист рассказал, что ЦБ может снизить ставку на 0,5 — до 9 процентов или до отметки 8,5–8,75 процента.

— Завтра мы ожидаем заседания Центрального банка РФ. В случае снижения ставки на 0,5 — до 9 процентов, рубль никак не отреагирует. А если произойдет большее снижения до отметки 8,5–8,75 процента, то рубль незначительно подешевеет. Однако это будет краткосрочное движение, — пояснил Разуваев.

До этого экономист в беседе «ВМ» дал прогноз по курсу рубля на август, а также рассказал о будущем курса доллара и евро.

До этого аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев назвал равновесный курс рубля на ближайшие месяцы. По его словам, при сохранении имеющихся параметров валютного рынка факторов, играющих в пользу укрепления рубля, больше, чем факторов, выступающих за его ослабление. Основной причиной укрепления рубля по-прежнему остается превышение объема поступаемой в страну валюты над спросом на нее.

Ключевая ставка ЦБ РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Все мнения
О проекте