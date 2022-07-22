Аналитик Разуваев рассказал, на сколько ЦБ может понизить ключевую ставку 22 июля

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На заседании 22 июля Банк России в пятый раз подряд снизит ключевую ставку. Своим прогнозом, на сколько процентов могут ее понизить, с «Вечерней Москвой» поделился экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.

Специалист рассказал, что ЦБ может снизить ставку на 0,5 — до 9 процентов или до отметки 8,5–8,75 процента.

— Завтра мы ожидаем заседания Центрального банка РФ. В случае снижения ставки на 0,5 — до 9 процентов, рубль никак не отреагирует. А если произойдет большее снижения до отметки 8,5–8,75 процента, то рубль незначительно подешевеет. Однако это будет краткосрочное движение, — пояснил Разуваев.

До этого экономист в беседе «ВМ» дал прогноз по курсу рубля на август, а также рассказал о будущем курса доллара и евро.

До этого аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев назвал равновесный курс рубля на ближайшие месяцы. По его словам, при сохранении имеющихся параметров валютного рынка факторов, играющих в пользу укрепления рубля, больше, чем факторов, выступающих за его ослабление. Основной причиной укрепления рубля по-прежнему остается превышение объема поступаемой в страну валюты над спросом на нее.