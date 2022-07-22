Московское предприятие произвело более 800 тысяч километров кабелей

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Столичное научно-производственное предприятие «Спецкабель» отмечает 25-летие. За время работы здесь изготовили свыше 800 тысяч километров кабельных изделий. Об этом в пятницу, 22 июля, сообшил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский

— Столичное предприятие поставляет высококачественную кабельно-проводниковую продукцию в разные регионы страны. За 25 лет компания выпустила более 800 тысяч километров кабелей, в том числе для нефтехимической, энергетической, авиационной, космической и судостроительной отраслей, гражданского и промышленного строительства, — отметил он.

По словам руководителя департамента, сотрудники предприятия разрабатывают инновационные изделия, способные стать альтернативой зарубежным аналогам. Так, одной из разработок стал уникальный оптический микрокабель, который можно использовать в таких сферах как космонавтика, робототехника и авиастроение. Кроме того, предприятие выпустило кабель, который предназначен для работы мобильного искусственного сердца, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов сообщил, что столичные производители медицинских инструментов и оборудования с начала года увеличили объем выпуска продукции более чем на 70 процентов.