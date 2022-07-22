Власти Запорожской области: Россия обеспечит регион газом

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Россия обеспечит Запорожскую область газом. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Проектные работы и изыскания подходят к завершению. Уже поставлена необходимая техника. После строительства газопровода Запорожская область будет запитана за счет поставок газа из Российской Федерации, — приводит слова Рогова РИА Новости.

Ранее киевский режим отключил газоснабжение области.

Недавно депутат и бывший спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина должна начать «воровать» российский газ из транзитных трубопроводов, части которых находятся на ее территории.

Таким образом Разумков фактически признал, что Украина должна решать свои энергетические проблемы в ущерб правам России. Он отметил, что Киев при этом будет соблюдать свои транзитные обязательства.

Также нарушившая контракт с Газпромом Молдавия пока не может найти выгодных для себя альтернатив на случай приостановки поставок газа. Ее попытки создать резервы или найти альтернативные поставки по приемлемым ценам пока не дали результатов.