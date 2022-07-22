Малышева объяснила, насколько опасен COVID-19 для Байдена

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Коронавирусная инфекция может представлять большую опасность для 79-летнего президента США Джо Байдена из-за «возрастного иммунодефицита». Об этом рассказала терапевт, кардиолог и телеведущая Елена Малышева.

— Главные защитники от инфекций — иммунные клетки — у пожилых людей перестают нормально работать. Кроме того, их количество резко уменьшается. Эта ситуация называется возрастной иммунодефицит, — отметила она.

По словам медика, бороться с ним помогает повторная детская вакцинация в старшем возрасте. Также врач отметила важность ежегодной вакцинации от гриппа, а теперь и коронавирусной инфекции.

В этом случае, заключила Малышева, выработанные после вакцин антитела будут убивать инфекцию при попадании в организм, передает «Газета.ru».

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, американский лидер прошел вакцинацию. Кроме того, ему было сделано два дополнительных укола. На данный момент у Байдена наблюдаются умеренные симптомы.

«Вечерняя Москва» решила узнать, как может повлиять «корона» на состояние Байдена, учитывая наличие у него хронических болезней.