Володин предложил сократить отпуска депутатам и чиновникам

Фото: Пресс-служба Госдумы

В нынешних условиях было бы правильно рассмотреть вопрос сокращения отпусков депутатов Госдумы и чиновников до минимальных по Трудовому кодексу. Такое заявление в пятницу, 22 июля, сделал спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

— Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ, — рассказал Володин.

Также он отметил, что для воплощения инициативы нужно будет подготовить поправки, в том числе к закону о статусе депутата, приводит слова Володина РИА Новости.

Недавно он заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, желая избежать импичмента на грядущих выборах в Конгресс, «стал идеологом ведения войны до последнего украинца», спровоцировал мировой экономический кризис и рекордную инфляцию в США.

По его словам, Байдену крайне необходимо сохранить большинство своих сторонников на будущих выборах в Конгресс. В противном случае Байдену объявят импичмент, он «вряд ли станет кандидатом» на следующих выборах.