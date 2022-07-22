СК опубликовал видео из зоопарка, откуда сбежала напавшая на ребенка обезьяна

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Следственный комитет России по Московской области в пятницу, 22 июля, опубликовал видео из зоопарка, откуда сбежала обезьяна, впоследствии напавшая на ребенка.

На кадрах видно, как сотрудники СК обследуют вольеры для животных.

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Инцидент, о котором идет речь, произошел днем во дворе дома в деревне Терпигорьево. Обезьяна напала на девочку и буквально вцепилась в нее. На помощь ребенку прибежали родители, которым с большим трудом удалось отбиться от обезьяны.

Позже стало известно, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту нападения обезьяны. Владельцу животного грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных, исправительных работ или ограничения свободы до трех лет.

Позже было также возбуждено дело о халатности из-за нападения обезьяны на девочку в Подмосковье. Следствие считает, что должностными лицами не были приняты меры по организации проверок условий содержания диких животных в частном зоопарке, который организовала жительница деревни Терпигорьево Мытищинского городского округа на частном земельном участке.