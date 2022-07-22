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Возбуждено дело о халатности из-за нападения обезьяны на девочку в Подмосковье

Юлия Курганова
Происшествия
Возбуждено дело о халатности из-за нападения обезьяны на девочку в Подмосковье
Фото: Вечерняя Москва

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которые осуществляли полномочия в рамках госконтроля в Московской области, приведшей к травмированию двухлетней девочки из-за нападения обезьяны. Об этом в четверг, 21 июля, сообщается на сайте ГСУ СК России по региону.

Следствие считает, что должностными лицами не были приняты меры по организации проверок условий содержания диких животных в частном зоопарке, который организовала жительница деревни Терпигорьево Мытищинского городского округа на частном земельном участке. В результате 21 июля обезьяна из вида «матабеев» убежала, перебралась на соседний участок и напала на девочку, причинив укушенные раны. Ребенка доставили в больницу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств, приведших к произошедшему.

Пострадавшей от нападения обезьяны девочке успешно провели операцию. Мама вместе с дочкой сейчас находится в реанимации под присмотром врачей.

Инцидент, о котором идет речь, произошел днем во дворе дома в деревне Терпигорьево. Обезьяна напала на девочку и буквально вцепилась в нее. На помощь ребенку прибежали родители, которым с большим трудом удалось отбиться от обезьяны.

Позже стало известно, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту нападения обезьяны. Владельцу животного грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных, исправительных работ или ограничения свободы до трех лет.

Мытищи Следственный комитет возбуждено дело
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