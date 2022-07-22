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Путин одобрил выход из гражданства российской биатлонистки Жураускайте

Георгий Соланович
Спорт
Путин одобрил выход из гражданства российской биатлонистки Жураускайте
Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства РФ биатлонистки Лидии Жураускайте. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 22 июля.

— Удовлетворить заявления о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 года в Мурманске, — отмечается в документе.

Помимо этого, Путин удовлетворил заявления о выходе из гражданства РФ Александра Калинина 1983 года рождения и Елены Курмановой 1960 года рождения.

Жураускайте — биатлонистка, которая решила перейти в сборную Литвы ради продолжения спортивной карьеры.

До этого спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пословицей прокомментировал возможную смену гражданства теннисистами Дарьей Касаткиной и Андреем Рублевым. Он также добавил, что не будет осуждать решение спортсменов.

Кроме того, Губерниев прокомментировал смерть многократного чемпион мира среди юниоров по биатлону Игоря Малиновского. Вертолет «Робинсон», за штурвалом которого находился Малиновский, пропал на Камчатке. Об этом стало известно в субботу, 16 июля.

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