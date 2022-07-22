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Юрист рассказал о нюансах при смене фамилии

Ирина Игнатенко
Общество
Юрист рассказал о нюансах при смене фамилии
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Юрист Анна Фролова рассказала, какие существуют нюансы в российском законодательстве, касающиеся смены фамилии.

Эксперт напомнила, что смена фамилии предполагает замену базовых документов: паспорта, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), СНИЛС, водительского удостоверения и полиса обязательного медицинского страхования. При этом нет необходимости менять документы об образовании: подтверждением смены фамилии является справка, которую можно получить на портале «Госуслуги».

Юрист отметила, что супруги могут носить разные фамилии. Проблемы могут возникнуть только в момент принятия наследства — например, если было утеряно свидетельство о браке и нет возможности восстановить архивы записи актов гражданского состояния, но подобные случаи происходят крайне редко, передает Life.ru.

Покупая квартиру, нужно узнать биографию прежних владельцев, чтобы позже не пришлось лишиться жилья. Такой совет дал заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа», преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов.

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