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Где лучше покупать валюту и сколько наличных можно вывозить за границу

Рафаэль Залян

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Финансы
Где лучше покупать валюту и сколько наличных можно вывозить за границу
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Покупать иностранную валюту для выезда в зарубежные страны, которые открыты для россиян, лучше всего в банках, расположенных на территории РФ. Такую рекомендацию дал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

По словам эксперта, несмотря на то что это задача непростая, она вполне выполнима:

— За пределами России, в особенности в странах Европы, в обменных пунктах вы рубли не поменяете, так как их не принимают. Разве что из-под полы и по максимально невыгодному курсу. Поэтому если вы собираетесь, скажем, в условную Чехию или Финляндию, то лучше приобретать доллары и евро в российских банках.

Для этого, по словам Юденкова, придется отслеживать предложения банков (кто и какой курс предлагает), а это сложная маркетинговая работа. Да и одного мониторинга мало. Нужно дополнительно звонить в это финансовое учреждение, чтобы узнать, имеется ли в кассе валюта или нет.

Эксперт порекомендовал приобретать доллары и евро в РФ. Это позволит исключить вероятность отказа в обмене валюты для россиян в странах, которые включены в список недружественных государств.

При этом Юденков напомнил, что из России без декларации можно вывезти наличные денежные средства в общей сумме, не превышающей 10 тысяч долларов США. Большая сумма подлежит таможенному декларированию в письменной форме.

Кстати, даже при поездке в страны, где принимают российские карты, обойтись без местной валюты вряд ли удастся, предупредил специалист.

— Это восемь стран и две республики: Вьетнам, Турция, Армения, Абхазия, Таджикистан, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Узбекистан и Южная Осетия, — говорит он. — Там вы сможете рассчитаться картой за гостиницу, за покупку в некоторых магазинах и за ресторан. Но вот в такси вас попросят оплатить поездку в национальной валюте.

Отсюда вывод: наличные деньги страны, в которую вы держите путь, тоже необходимы, заключил Юденков.

Между тем жители России, посетившие накануне Финляндию, пожаловались на то, что им пришлось покупать евро за 120 рублей.

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