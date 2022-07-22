Названы продукты, которые способствуют разжижению крови

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Врачи сообщили, что густая кровь может привести к проблемам со здоровьем у человека, поэтому в рационе должны присутствовать полезные для разжижения продукты.

С проблемой густой крови часто сталкиваются беременные женщины, пожилые люди, люди, переболевшие коронавирусом или ведущие неправильный образ жизни. Если эту проблему игнорировать, то в перспективе она может грозить тромбообразованием, передает Nation News.

Для разжижения крови важно контролировать ежедневный рацион питания. Рекомендуется есть шпинат, зелень, черноплодную рябину, жирную рыбу, морскую капусту и чеснок. Также пользу организму принесут морепродукты, грейпфрут, помидоры, вишня, дыня.

Кроме того, врачи советуют не забывать о физических нагрузках, которые положительно влияют на состояние крови.

О патологии сосудов и болезнях крови могут предупредить синяки на теле. Чаще всего это явление встречается у женщин. Об этом в четверг, 24 марта, рассказала врач-гематолог, кандидат медицинских наук Светлана Бычкова и гематолог, профессор РУДН, доктор медицинских наук Николай Стуклов.