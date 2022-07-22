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Путин поручил обеспечить изменение условий льготной ипотеки по ставке семь процентов

Антон Махов
Общество
Путин поручил обеспечить изменение условий льготной ипотеки по ставке семь процентов
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки, установив ставку не более 7 процентов. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил Кремль.

— Путин поручил кабмину до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не более 7 процентов, — сообщает РИА Новости.

Недавно в России стали выдавать льготную ипотеку под три процента на дачи в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ).

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова рассказала, что появление льготных ипотек поспособствовало значительному спросу на дачи. Но повышенный интерес привел к «быстрому вымыванию предложения» и росту цен на дачную недвижимость».

В свою очередь эксперт объяснил, как получить налоговый вычет при покупке жилья. В Госдуме готовят законопроект, согласно которому максимальный налоговый вычет при покупке жилья в России может увеличиться двукратно. Пока при покупке жилья можно вернуть до 260 тысяч и до 390 тысяч рублей, если квартира или дом приобретаются в ипотеку.

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