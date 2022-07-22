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Роскомнадзор разблокировал браузер Tor Project в России

Антон Махов
Общество
Роскомнадзор разблокировал браузер Tor Project в России
Фото: depositphotos

Роскомнадзор разблокировал Tor Project на территории России. Об этом в пятницу, 22 июля, стало известно из данных ведомства.

Сайт исчез из реестра, в котором ранее находился. Доступ к сайту более не ограничен для российских пользователей, сообщает ТАСС.

Так, 8 декабря 2021 года Роскомнадзор внес сайт браузера Tor в черный список. Причиной блокировки стало размещение на сайте информации, которая обеспечивает работу интернет-ресурсов с запрещенным контентом.

После этого Саратовский областной суд отменил решение Саратовского районного суда об ограничении доступа к браузеру Tor Project в России. Дело направили на новое рассмотрение. В апелляционной жалобе подчеркивалось, что решение Саратовского суда подлежит отмене из-за того, что владелец сайта не был привлечен к участию в деле.

Роскомнадзор также потребовал от американской компании Google удалить из магазина Google Play приложение Tor Browser. Сообщалось, что суд признал содержащуюся в Tor Browser информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, а также само программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений.

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