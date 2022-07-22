Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, на которую напала обезьяна

Араз Салехов
Происшествия
Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, на которую напала обезьяна
Фото: Unsplash

Пострадавшая от обезьяны девочка идет на поправку, ее перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в пятницу, 22 июля, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, двухлетняя девочка уже идет на поправку.

Омбудсмен уточнила, что у ребенка пострадали пальцы на руке и ноге. Также обезьяна порвала зубами сухожилия девочке.

Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, на которую напала обезьяна Фото: Telegram / Ксения Мишонова

— Но сейчас все самое страшное позади, — пишет Мишонова в своем Telegram-канале.

По словам Мишоновой, пальчики ребенка после операции восстановили свою подвижность.

Инцидент произошел в четверг, 21 июля, в деревне Терпигорьево. Обезьяна напала на девочку и буквально вцепилась в нее. На помощь ребенку прибежали родители, которым с большим трудом удалось отбиться от обезьяны.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту нападения обезьяны. Владельцу животного грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных исправительных работ или ограничения свободы до трех лет.

В тот же день врачи одной из подмосковных больниц успешно провели операцию девочке после нападения экзотического животного. Благодаря усилиям медиков девочка сохранит подвижность ног.

Подмосковье Следственный комитет Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте