Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, на которую напала обезьяна

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Пострадавшая от обезьяны девочка идет на поправку, ее перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в пятницу, 22 июля, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, двухлетняя девочка уже идет на поправку.

Омбудсмен уточнила, что у ребенка пострадали пальцы на руке и ноге. Также обезьяна порвала зубами сухожилия девочке.

Фото: Telegram / Ксения Мишонова

— Но сейчас все самое страшное позади, — пишет Мишонова в своем Telegram-канале.

По словам Мишоновой, пальчики ребенка после операции восстановили свою подвижность.

Инцидент произошел в четверг, 21 июля, в деревне Терпигорьево. Обезьяна напала на девочку и буквально вцепилась в нее. На помощь ребенку прибежали родители, которым с большим трудом удалось отбиться от обезьяны.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту нападения обезьяны. Владельцу животного грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных исправительных работ или ограничения свободы до трех лет.

В тот же день врачи одной из подмосковных больниц успешно провели операцию девочке после нападения экзотического животного. Благодаря усилиям медиков девочка сохранит подвижность ног.