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Врач рассказал, какие дикие животные представляют наибольшую опасность

Ирина Игнатенко
Общество
Врач рассказал, какие дикие животные представляют наибольшую опасность
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Какие дикие животные представляют наибольшую опасность для человека, рассказал заведующий приемным отделением Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Григорий Жердев.

— Довольно часто это белки и ежи. Если контактировать с бродячими собаками многие опасаются, то опасность милых лесных зверьков часто недооценивают и пытаются кормить с руки, забывая, что эти животные — хищники. Фиксируются случаи укусов людей лисами. Ну и, конечно, много укусов собак, — отметил врач в комментарии Общественной Службе Новостей.

Он пояснил, что при любом укусе существует вероятность заражения бешенством. Даже если животное выглядит спокойным, оно может являться переносчиком заболевания.

Врач добавил, что чаще всего дикие животные кусают детей или людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, так как они ведут себя слишком шумно.

21 июля в деревне Терпигорьево обезьяна напала на девочку и буквально вцепилась в нее. На помощь ребенку прибежали родители, которым с большим трудом удалось отбиться от обезьяны.

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