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Зоолог Дронова назвала три основные причины нападения обезьян на человека

Анастасия Харламова

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Зоолог Дронова назвала три основные причины нападения обезьян на человека
Фото: Unsplash

Испуг, половое созревание или слабая психика могут спровоцировать обезьян на нападение на человека. Об этом «Вечерней Москве» рассказала зоолог, координатор проектов по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы Наталья Дронова.

— Никто не может точно объяснить, почему обезьяны ведут себя так в том или ином случае. Я могу предположить, что обезьяна может напасть на человека, если он будет издавать громкие звуки или делать резкие движения. Животное испугается и будет атаковать. Более того, живое существо может иметь слабую психику, испытывать стресс, находиться на стадии полового созревания или пытаться самоутвердиться, — отметила эксперт.

Зоолог подчеркнула, что хозяин обязан отвечать за поведение животного и нести ответственность за последствия его действий.

— Люди, которые держат экзотических животных вне воли, должны отвечать за их поведение и контролировать его. Это полностью их ответственность. Хозяева отвечают за благополучие этих животных, а также за безопасность людей вокруг, — считает Дронова.

В июле 2022 года в Подмосковье маленькая девочка попала в реанимацию после того, как на нее напала обезьяна, сбежавшая из частного зоопарка. Инцидент произошел днем во дворе дома в деревне Терпигорьево, где гуляла компания ребятишек. Агрессивное животное напало на одну из девочек и буквально вцепилось в малышку. На помощь ребенку прибежали родители, которым с большим трудом удалось отбиться от обезьяны.

После нападения медики диагностировали у девочки глубокие порезы на теле и переломы пальцев. Ее госпитализировали в реанимационное отделение.

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