Зоолог Дронова назвала три основные причины нападения обезьян на человека

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Испуг, половое созревание или слабая психика могут спровоцировать обезьян на нападение на человека. Об этом «Вечерней Москве» рассказала зоолог, координатор проектов по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы Наталья Дронова.

— Никто не может точно объяснить, почему обезьяны ведут себя так в том или ином случае. Я могу предположить, что обезьяна может напасть на человека, если он будет издавать громкие звуки или делать резкие движения. Животное испугается и будет атаковать. Более того, живое существо может иметь слабую психику, испытывать стресс, находиться на стадии полового созревания или пытаться самоутвердиться, — отметила эксперт.

Зоолог подчеркнула, что хозяин обязан отвечать за поведение животного и нести ответственность за последствия его действий.

— Люди, которые держат экзотических животных вне воли, должны отвечать за их поведение и контролировать его. Это полностью их ответственность. Хозяева отвечают за благополучие этих животных, а также за безопасность людей вокруг, — считает Дронова.

В июле 2022 года в Подмосковье маленькая девочка попала в реанимацию после того, как на нее напала обезьяна, сбежавшая из частного зоопарка. Инцидент произошел днем во дворе дома в деревне Терпигорьево, где гуляла компания ребятишек. Агрессивное животное напало на одну из девочек и буквально вцепилось в малышку. На помощь ребенку прибежали родители, которым с большим трудом удалось отбиться от обезьяны.

После нападения медики диагностировали у девочки глубокие порезы на теле и переломы пальцев. Ее госпитализировали в реанимационное отделение.