Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 22 июля проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Президент работает в Ново-Огареве и имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — цитирует Пескова издание «Известия».

Предыдущее совещание Путина с Совбезом состоялось 15 июля, на нем обсуждалась ситуация в регионах.

В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить наиболее острые вопросы.

Также недавно Путин поручил до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки, установив ставку не более 7 процентов.

До этого в России стали выдавать льготную ипотеку под три процента на дачи в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ).

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова рассказала, что появление льготных ипотек поспособствовало значительному спросу на дачи. Но повышенный интерес привел к «быстрому вымыванию предложения» и росту цен на дачную недвижимость».