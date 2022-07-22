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Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Антон Махов
Общество
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 22 июля проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Президент работает в Ново-Огареве и имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — цитирует Пескова издание «Известия».

Предыдущее совещание Путина с Совбезом состоялось 15 июля, на нем обсуждалась ситуация в регионах.

В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить наиболее острые вопросы.

Также недавно Путин поручил до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки, установив ставку не более 7 процентов.

До этого в России стали выдавать льготную ипотеку под три процента на дачи в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ).

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова рассказала, что появление льготных ипотек поспособствовало значительному спросу на дачи. Но повышенный интерес привел к «быстрому вымыванию предложения» и росту цен на дачную недвижимость».

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