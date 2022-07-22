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Жаркие выходные без осадков: москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни

Георгий Соланович

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Погода в Москве
Город
Жаркие выходные без осадков: москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В выходные в Москве температура воздуха днем достигнет 28–30 градусов, осадков в субботу и воскресенье не ожидается. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 22 июля.

— В выходные метеорологи обещают жаркую погоду без осадков. Температура днем достигнет 28–30 градусов. Ветер будет умеренный — три–восемь метров в секунду. В понедельник, 25 июля, местами возможны кратковременные дожди. Температура 26–28 градусов, — говорится в сообщении.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что во вторник и среду в столице возможны кратковременные дожди, а температура днем будет варьироваться от 23 до 28 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, придет ли жара из Западной Европы в центр России. По его словам, режим погоды изменится в центре РФ с пятницы, 22 июля, из-за приближения отрога высокого давления с запада температура повысится, станет малооблачно и солнечно, осадки прекратятся.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал россиянам о погоде в августе. По его словам, август 2022 года в Центральной России будет солнечным и относительно жарким.

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