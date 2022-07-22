Гастроэнтеролог предупредила об опасности ягод с косточками

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Гастроэнтеролог, диетолог Яна Прудникова рассказала, что избыточное употребление ягод может привести к дисфункции блуждающего нерва — самого длинного в организме человека.

Особенно опасны ягоды, в которых содержатся мелкие косточки: клубника, земляника, малина и крыжовник. Они усиливают сокращение стенок (перистальтику) кишечника, через который проходит нервный пучок.

По словам врача, дисфункция опасна тем, что может вызвать нарушения со стороны всех систем, которые нерв регулирует. У человека могут появиться проблемы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта, произойти сбои сердечного ритма, измениться частота пульса и дыхания.

Кроме этого, усиленная перистальтика кишечника часто вызывает диарею и, как следствие, обезвоживание организма.

Эксперт отметила, что точных норм употребления ягод не существует, стоит прислушиваться к реакции своего организма, передает «Москва 24».

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