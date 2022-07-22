IKEA приостановила распродажу в России

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Шведский ретейлер IKEA приостановил распродажу в России. Соответсвующая информация появилась на официальном сайте магазина.

— Уважаемые покупатели! Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты, — указано на главной странице ресурса.

Отмечается, что продажи будут вновь открыты после выходных, когда появятся новые интервалы. Также для посетителей размещена рекомендация следить за обновлениями на нашем сайте.

На прошлой неделе шведский ретейлер запустил автоматическую онлайн-очередь для желающих приобрести товары на распродаже в России. После окончания этой распродажи компания покинет страну. Однако в день распродажи сайт ретейлера продукции для дома начал работу с техническими сбоями.

Эксперт в сфере мебельного бизнеса Сергей Мешков рассказал «ВМ», какие компании смогут заменить товары IKEA. По его словам, перспективы очень хорошие. Например, существует бренд, который повторяет икеевский ассортимент.