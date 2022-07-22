На Украине хотят ввести уголовную ответственность за получение паспорта РФ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Украинские власти обсуждают введение уголовной ответственности за получение паспорта России. Об этом в пятницу, 22 июля, рассказала вице-премьер Ирина Верещук.

— Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: именно это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании. Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление обозначено, — сообщила она в Telegram-канале.

Верещук отметила, что данный вопрос «не столько юридический, сколько политический». С одной стороны, российский паспорт «помогает простому человеку выжить во временной оккупации», а с другой стороны, это трудно объяснить «людям, которые стоят на передовой», подчеркнула вице-премьер, передает РИА Новости.

14 июля в посольстве РФ назвали дезинформацией заявления США об изъятии паспортов на Украине. В посольстве добавили, что Соединенные Штаты своими действиями пытаются усилить русофобские настроения.