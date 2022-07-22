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Число пострадавших из-за отравления хлором в аквапарке в Анапе выросло до 14 человек

Юлия Курганова
Происшествия
Число пострадавших из-за отравления хлором в аквапарке в Анапе выросло до 14 человек
Фото: depositphotos

Количество пострадавших в результате отравления хлором в аквапарке в Анапе увеличилось до 14 человек, среди них девять детей.

Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. Роспотребнадзор намерен взять пробы воды в аквапарке, где все произошло, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент случился в аквапарке «Золотой пляж» в пятницу, 22 июля. Предположительно, причиной стал технический сбой в оборудовании, из-за чего концентрация хлора в воде резко возросла.

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