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Девять человек госпитализировали после отравления хлором в Анапе

Елена Самойлова
Происшествия
Девять человек госпитализировали после отравления хлором в Анапе
Фото: mos.ru/Максим Денисов

В Анапе девять человек госпитализированы после посещения аквапарка, где повысилась концентрация хлора. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в мэрии города.

Отмечается, что среди пострадавших было пятеро детей. По данным администрации города, в работе оборудования аквапарка случился сбой, из-за чего произошло увеличение концентрации хлора в воде.

К настоящему моменту пострадавшим оказали всю необходимую помощь. Прокуратура Краснодарского края организовала проведение соответствующей проверки по данному факту, передает ТАСС.

19 июля в одной из квартир подмосковного города Подольска были обнаружены тела троих людей, возбуждено уголовное дело. Кроме того, из этой квартиры были госпитализированы двое выживших с признаками отравления неизвестным веществом — 15-летняя девочка и мужчина.

Во вторник, 5 июля, было возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в частном детском саду на северо-западе столицы. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова рассказала, что восемь детей были госпитализированы.

Отравления Краснодарский край Госпитализация
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