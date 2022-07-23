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В ФРГ «московское» мороженое переименовали в «киевское» в поддержку Украины

Юлия Курганова
В мире
В ФРГ «московское» мороженое переименовали в «киевское» в поддержку Украины
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Одна из самых крупных продуктовых сетей Германии Edeka переименовала «московское» мороженое в «киевское».

— Edeka переименовала продукт по уважительной причине. «Московское» сэндвич-мороженое теперь будет называться «киевским». Так сеть супермаркетов хочет показать солидарность с Украиной, — сообщило немецкое издание Der Westen.

Покупатели уже могут приобрести лакомство в упаковке, на которой новое название напечатано поверх зачеркнутого старого.

Однако, по мнению автора статьи, такая акция владельца сети вряд ли найдет поддержку немцев, так как их раздражают высокие цены в магазинах.

В марте сеть Edeka вместе с супермаркетами REWE и Aldi объявила о бойкоте товаров из России из-за спецоперации на Украине.

Более 60 процентов немцев стали мыться реже и быстрее, они стали экономить воду при мытье. При этом 35 процентов жителей Германии свое поведение в душе не изменили.

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