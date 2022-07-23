«Клетка разрывается»: врач Кондрахин рассказал об опасных последствиях употребления алкоголя в жару

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Распитие алкогольных напитков в жаркую погоду способно привести к значительному ухудшению самочувствия: в частности, могут появиться сдавленность в груди, сильная тошнота и головокружение. Кроме того, из-за употребления алкоголя в жару повышается риск инфаркта или инсульта. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Как отметил эксперт, алкоголь серьезно вмешивается в работу организма.

— Действие алкоголя на нервную систему совершенно однозначное: спирт растворяет жиры. Наши клетки состоят частью из жиров, которые позволяют удержать воду внутри клетки и не дают ей попасть внутрь организма. Когда алкоголь соприкасается с клеткой, он вымывает жирорастворимую субстанцию в стенки клетки. Клетка состоит из слоя белок-жир-белок, который позволяет ей существовать. Как только вода попадает внутрь клетки в избыточном количестве, клетка разрывается, — рассказал врач.

В этом случае чаще всего страдают эритроциты — они становятся шарообразными и начинают хуже переносить гемоглобин, заметил собеседник «ВМ». Если это произойдет, человек будет чувствовать нехватку воздуха, у него возникнет ощущение общего недомогания, пояснил медик.

В летний период воздействие алкоголя особенно опасно и может привести к возникновению тяжелых состояний в будущем, подчеркнул Кондрахин.

— В жару кровь сгущается, потому что в результате того, что мы потеем, из организма выходит вода. Когда мы выпиваем алкоголь, клетки становятся шарообразными, а кровь — вязкой, она превращается в желе, потому что выходит вода. При сочетании этих компонентов человек испытывает дополнительные нагрузки. Кроме того, тромбоциты «видят», что что-то изменилось в состоянии крови, она стала более тянучей, и начинают слипаться. Образуются микротромбы, которые рано или поздно могут привести либо к инсульту, либо к инфаркту. Плюс страдают почки и печень, — объяснил собеседник «ВМ».

Ухудшение самочувствия после выпитого в жару алкоголя может проявляться в следующих симптомах: повышение артериального давления из-за выросшей нагрузки на сердце, покраснение лица, сдавленность в груди, головокружение, рвота или сильная тошнота, ощущение онемения в лице и руках, перечислил специалист.

В таких случаях крайне важно вовремя оказать пострадавшему помощь, подчеркнул Кондрахин.

— Сначала необходимо вызвать врача. Дальше нужно уложить человека в горизонтальную позицию, расстегнуть все сдавливающие вещи (ремень, ворот), дать выпить воды. Если человек гипертоник, дать препараты, которые он обычно принимает. Но самолечением лучше не заниматься: может быть и низкое давление. При употреблении алкоголя в большом количестве давление может резко упасть, потому что жидкости в кровотоке становится больше, а в клетках — меньше, — резюмировал врач.