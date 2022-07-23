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Бывший депутат Рады рассказал о поручении Зеленского воровать российский газ

Юлия Курганова
В мире
Бывший депутат Рады рассказал о поручении Зеленского воровать российский газ
Фото: unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский поручил «Нафтогазу» проработать возможность воровать газ из России из транзитных трубопроводов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Рады Илья Кива.

— Зеленский поставил задачу руководству «Нафтогаза» проработать план, изучить возможности и последствия несанкционированного забора прокачиваемого через Украину российского газа в Европу, — сообщил он.

Кива отметил, что в настоящее время в украинских газохранилищах есть только около 50 процентов от необходимого для отопительного сезона голубого топлива. Из-за этого лидер Украины готов нарушить международные обязательства.

— Поэтому было принято решение — красть, — заявил экс-депутат.

Энергетик Сергей Пикин рассказал, что Украина не может распоряжаться российским газом, который проходит через нее транзитом. Он отметил, что такие действия могут обернуться для Украины «неприятными последствиями».

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