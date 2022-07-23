Эксперт по климату оценил вероятность прихода в Москву сорокаградусной жары

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Европу накрыл непривычный для ее жителей «тепловой купол», температура во многих европейских странах превысила плюс 40 градусов. Эксперт по проблемам изменения климата Михаил Юлкин оценил вероятность такого же резкого повышения температуры в Москве.

— Для европейского региона мы видим относительно новое явление — это тепловой купол. Он накрывает определенную территорию и стоит над ней достаточно длительное время. К таким перегревам европейские жители, да и вообще жители северных территорий земного шара, непривычны. Не само по себе это явление, а изменение его частоты и увеличение температур, которые при этом достигаются, — это результат глобального потепления, — пояснил он интервью радио Sputnik.

Юлкин отметил, что «тепловой купол» уже несколько раз формировался над Центральной Россией, и с каждым годом вероятность данного явления будет увеличиваться.

— Вероятность того, что Москва повторит судьбу Лондона, где температура воздуха превысила 40 градусов, уже далеко не нулевая. Эта вероятность довольно быстро повышается, потому что климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в Европе, — рассказал специалист.

Он уточнил, что в два-три раза возрастает вероятность экстремальных температурных явлений к 2040 году, до пяти раз — к 2060 году и почти в 100 раз — к концу столетия.

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