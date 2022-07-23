Bloomberg: Саудовская Аравия и Ирак увеличили экспорт нефти в Европу

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Саудовская Аравия и Ирак постепенно увеличивают поставки нефти в Европу, которая постепенно отказывается от импорта российских энергоносителей. Об этом сообщается в пятницу, 22 июля, в агентстве Bloomberg.

Уточняется, что Эр-Риярд направляет танкеры с нефтью в Египет, где она попадает в трубопровод Sumed, соединяющий расположенный на берегу Красного моря терминал Айн-Сохна с портом Сиди-Керир в Средиземном море. Там нефть опять отгружают на танкеры и направляют в Европу.

С начала июля по трубопроводу поступало более миллиона баррелей нефти в сутки, что почти вдвое превышает показатели за такой же период 2021 года.

Ирак поставляет нефть Европе только морским портом. В этом месяце танкеры, которые следуют из Персидского залива в Средиземное море через Суэцкий канал, перевозили почти 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки. Таким образом, общий объем поставок нефти с Ближнего Востока в Европу увеличился до 2,2 миллиона баррелей в сутки. Данный показатель на 90 процентов больше, чем в начале года.

— Однако пока неясно, являются ли поставки с Ближнего Востока в Европу устойчивыми. В конце года должно вступить в силу эмбарго Европейского союза на нефть из России. Если запрет на страхование ударит по всему экспорту, то это может снова усилить конкуренцию за поставки с Ближнего Востока, — отмечается в статье.

Поездки президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток четко показали, что страны региона поддерживают Россию в вопросе создания многополярного мира. Такое мнение высказали журналисты в американском журнале Foreign Policy.