Роспотребнадзор допустил появление полиомиелита в России

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Риск завоза полиомиелита в Россию из неблагополучных по полиовирусу стран из-за высокой миграции населения сохраняется. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в субботу, 23 июля.

— Учитывая высокие темпы миграции населения в мире, на сегодняшний день сохраняется риск завоза полиовируса из эндемичных и неблагополучных по полиомиелиту стран на территорию Российской Федерации, — передает сообщение ведомства ТАСС.

21 июля первый за десятки лет случай заражения полиомиелитом был зафиксирован в США. Власти штата Нью-Йорк, где и была найдена инфекция, призвали врачей и госслужащих с повышенным вниманием следить за возможными новыми случаями заражения. Кроме того, всем гражданам, которые не вакцинированы от полиомиелита, рекомендовали получить вакцину или бустерную дозу препарата.

Уточняется, что в последний раз случай этого заболевания внутри страны был зафиксирован в 1979 году. Завозили полиомиелит в Америку в последний раз в 1993 году.

Кроме того, стало известно, что в Китае зафиксировали первый случай заражения человека бубонной чумой. В связи с этим власти страны решили ввести в районе обнаружения четвертый уровень реагирования на эпидемическую угрозу.

После этого в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в России принимаются все необходимые меры для исключения рисков завоза и распространения бубонной чумы.